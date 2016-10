National Geographic People 11:40 bis 12:05 Dokumentation Genussvolles Istanbul TRK 2015 2016-10-28 11:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Frühstück stellt für türkische Familien ein wahres Festessen dar, besonders an Wochenenden. Nachdem der britische Starkoch Tom Aiken ein fantastisches Menemen - eine Eierspeise mit Paprika und Tomaten - zu sich genommen hat, begibt er sich auf eine Expedition zu den kulinarischen Hochgenüssen der Stadt am Bosporus. Im Matbah Restaurant, mitten im historischen Zentrum Istanbuls, lässt sich Tom wie ein Sultan verwöhnen. Zurück in seinem eigenen Lokal kreieren er und sein Küchenchef Deniz schließlich selbst ein köstliches Gericht: Lammrücken auf osmanisch gewürztem Reis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom's Istanbul Delight