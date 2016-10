National Geographic People 09:45 bis 10:30 Dokumentation Undercover Angel Bulgarien GB 2016 2016-11-25 21:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Unternehmer und Multimillionär Finn Kelly reist nach Bulgarien, eines der ärmsten Länder Europas. Hier trifft er auf Ani und Mario, die einen Kindergarten und ein Frühlernzentrum in der verarmten Romasiedlung Fakulteta in der Hauptstadt Sofia betreiben. Finn glaubt an Chancengleichheit für alle und so beschließt er, sich für diese extrem unterprivilegierte Bevölkerungsgruppe einzusetzen. Der Schlüssel zu einer bessere Zukunft lautet wie immer "Bildung". Deswegen plant Finn in einem ersten Schritt, eine Schule für Erwachsene aufzubauen. Ani und Mario sind von seiner Großzügigkeit zu Tränen gerührt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Undercover Angel

