National Geographic People 05:35 bis 06:00 Dokumentation David Rocco's Dolce India Ein Wochenende in Mumbai CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Während des Wochenendes in Mumbai erkundet David die außergewöhnliche Essenskultur der Stadt. Von kleinen traditionellen Cafés bis hin zu neuen angesagten Restaurants sammelt der Koch neue Rezepte für beispielsweise vegetarische Spaghetti alla Carbonara, indischen Möhrensalat, gefüllte Auberginen, Pasta mit Brokkoli und Garnelen in Kokoscurry. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India