Disney XD 19:50 bis 20:15 Trickserie Phineas und Ferb Lehrer Doofenschmirtz / Väter und Söhne USA 2007 Stereo 16:9 HDTV (a) Als Teil seiner Wiedereingliederungsmaßnahme, erhält Dr. Doofenschmirtz die Aufgabe Vanessas Highschoolklasse zu unterrichten. Obwohl er versucht Ärger zu vermeiden, geht im Unterricht bald alles drunter und drüber.(b) Phineas und Ferb bauen ein Flugzeug, damit ihr Vater und Großvater Fletcher den Vatertag gemeinsam verbringen können. Währenddessen hilft Perry Dr. Doofenschmirtz dabei einen Gartenzwerg ausfindig zu machen, der einmal seinem Vater gehörte. Doofenschmirtz hofft, so seinem Vater wieder etwas näher zu kommen. Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Sue Perrotto, Robert F Hughes, Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh