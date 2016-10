National Geographic 03:35 bis 04:30 Dokumentation Is It Real? Kinder der Wildnis USA 2005-2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Romulus und Remus, Mogli oder Nell: Geschichten über Menschenkinder, die in der Wildnis aufwachsen, reichen von der Antike bis zur Gegenwart. Haben diese Mythen einen wahren Kern? Oder sind sie bloß das Produkt phantasievoller Geschichtenerzähler? NATIONAL GEOGRAPHIC begibt sich auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is It Real?

