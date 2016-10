National Geographic 22:00 bis 22:50 Dokumentation Drogen im Visier Designer-Drogen USA 2011 2016-10-29 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Synthetische Drogen sind beim Partyvolk so beliebt wie nie. Für vergleichsweise wenig Geld sind bekannte Rauschmittel wie Ecstasy, Speed und LSD auf dem Markt zu haben. Neuerdings nimmt aber vor allem der Konsum von extrem gefährlichen Mischsubstanzen zu - den sogenannten Designerdrogen, viele davon unter der irreführenden Bezeichnung "Badesalz" verkauft. Die Wirkung dieser Rauschmittel mit harmlos klingenden Namen wie Angel Dust, Vanilla Sky oder Krokodil ist verheerend, denn es handelt es sich dabei zumeist um zusammengepanschte Produkte aus der Laborküche oder Abfälle der Pharmaindustrie. Während des Rausches kommt es oft zu extrem starken Halluzinationen, Herzrasen und Schweißausbrüchen; später folgen häufig Psychosen. Ebenfalls massiv und nicht selten irreparabel sind die körperlichen Schäden der sogenannten Badesalze: Das Spektrum reicht von schwersten Gewebeschäden über Nekrose bis zu Organversagen. Die Designerdroge Krokodil etwa, die in Russland sehr populär ist, führt innerhalb kürzester Zeit zum kompletten Verfall und lässt die Körper der Abhängigen innerlich verfaulen. Einmal eingestiegen, bleibt den Süchtigen in der Regel nicht mehr als ein Jahr, bis sie an den Folgen des Konsums qualvoll sterben. "Drogen im Visier" zeigt, warum sich die Substanzen trotz ihrer Gefährlichkeit mit einer solch rasanten Geschwindigkeit ausbreiten und aus welchen Gründen sich der Kampf gegen die Badesalze so schwierig gestaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

