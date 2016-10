National Geographic 21:20 bis 22:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Unerträgliche Scham und sinnlos verursachter Schmerz erwartet ein paar Zeitgenossen in dieser Episode. So kann es u.a. zum Balanceakt werden, ein schwankendes Boot zu verlassen. Schon sich an Bord einfach hinzustellen, ist mitunter schwierig. Weitere irrwitzige Missgeschicke zeigt eine Auswahl verrückter Videoclips. Auch im Tischtennis geht einiges schief - besonders in China, wo 300 Millionen Menschen diesen Hochgeschwindigkeitssport ausüben. Da macht der Schläger seinem Namen alle Ehre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid