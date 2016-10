History 13:50 bis 14:45 Dokusoap Überleben im Sumpf Verkatert USA 2016 Stereo 16:9 Merken Als Daniels Sohn zu spät und mit einem Kater erscheint, hat die Party schnell ein Ende. Troy kämpft unterdessen mit einem Wilderer und Willie riskiert alles, um den größten Alligator zu bekommen, den er je am Haken hatte. In Hammond drängt Ron darauf, dem Welpen eine zweite Chance mit Bruce zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp People Altersempfehlung: ab 12