TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Schwul ist cool USA 2006 16:9 Merken Alan freundet sich mit dem homosexuellen Greg aus seiner Selbsthilfegruppe an. Als Charlie davon Wind bekommt, zieht er Alan damit auf. Doch bald zweifelt Charlie an seiner eigenen Sexualität... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Matt Roth (Greg) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jerry Zaks Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

