TNT Comedy 19:55 bis 20:20 Comedyserie 2 Broke Girls Katze gut, alles gut USA 2013 16:9 Merken Caroline und Max haben eine Katze gefunden und kümmern sich um den Streuner. Während Max das Kätzchen am liebsten behalten würde, versucht Caroline, ihre Freundin davon zu überzeugen, dass sie für das Tier ein besseres Zuhause finden sollten. Gerade als die beiden beschlossen haben, das Tier in einer wohlhabenden Gegend auszusetzen, wendet sich das Schicksal des Kätzchens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Crista Flanagan (Catherine) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Jhoni Marchinko Altersempfehlung: ab 12