13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Fluch der Orchidee USA 2014 Stereo 16:9 Merken Pride (Scott Bakula) und sein Team untersuchen den mysteriösen Tod des Chief Warrent Officers William Reed. Dessen Leiche wurde in einem Bayou in der Nähe von New Orleans gefunden. Als die NCIS-Leute Reeds Frau Marilyn (Chelsea Crisp) benachrichtigen wollen, können sie diese nirgends finden, und es komm der Verdacht auf, dass sie entführt wurde. Als sich tatsächlich Kidnapper mit einer hohen Lösegeldforderung melden, gerät Marilyns Bruder Oliver (Gabriel Olds), der unter finanziellen Problemen leidet, in den Fokus der Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Rocky Carroll (Leon Vance) Gabriel Olds (Oliver Huntington) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Arvin Brown Drehbuch: Jack Bernstein Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk