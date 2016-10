13th Street 15:25 bis 16:10 Krimiserie Law & Order Adoptiert USA 2004 Stereo 16:9 Merken Ein scheinbarer Unglücksfall beschäftigt Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin). Doch der Sturz einer Frau von einem Hotelbalkon entpuppt sich als Mord. Die Ermittlungen ergeben, dass sich die Tote erst vor kurzem von ihrer Lebensgefährtin Renee Bishop (Lucinda Jenney) getrennt hat. Danach war das Opfer mit der gemeinsamen Adoptivtochter Sophie (Olivia Crocicchia) nach New York umgezogen. Als herauskommt, dass zwischen den Ex-Partnern ein erbitterter Kampf um das Sorgerecht entbrannt war, gerät Renne unter Verdacht. Schließlich hielt sie sich zur Tatzeit ebenfalls in der Stadt auf? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Elisabeth Röhm (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Serena Southerlyn) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Lucinda Jenney (Renee Bishop) Olivia Crocicchia (Sophie Winslow) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Wendy Battles, William N. Fordes Kamera: John Beymer Musik: Mike Post