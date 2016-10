13th Street 13:45 bis 14:35 Actionserie Scorpion Duell der Genies USA 2016 Stereo 16:9 Merken Mark Collins hat Toby entführt, um Walter zu erpressen: Er verlangt alle Erkenntnisse, die er über die Gehirn-zu-Gehirn-Schnittstelle gewonnen hat, um seinen eigenen genialen Verstand zu vervollständigen. Gibt Walter ihm nicht, was er will, stirbt Toby. Team Scorpion bleibt nicht viel Zeit, um den Freund zu retten, den Collins hat ein gutes Versteck ausgesucht und rund um Toby herum eine knifflige Falle aufgebaut, die ihn tötet, wenn sie versehentlich ausgelöst wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Sam Hill Drehbuch: Nick Santora, Nicholas Wootton Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 12