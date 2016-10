13th Street 09:50 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Ein dunkler, kalter Ort USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Nevada wird eine gefrorene Frauenleiche aus einem See gezogen, die Spuren eines Defibrillators aufweist. Garcias Recherchen führen die BAU zu einer sektenähnlichen Gemeinschaft, deren Mitglieder sich immer wieder eisiger Kälte aussetzen. Damit bereiten sie sich darauf vor, das Ende der Welt im Kryoschlaf zu überleben. Doch eines der Gemeindemitglieder treibt diese Übungen offenbar ein Stück zu weit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Breen Frazier, Jeff Davis Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

