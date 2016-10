13th Street 07:30 bis 08:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Vogelgrippe USA 2006 Stereo 16:9 Merken Mehrere Frauenleichen werden an Land gespült. Eine der Frauen kann als die Journalistin Susan Lim identifiziert werden. In ihrem letzten Fall beschäftigte sie sich mit dem illegalen Handel von asiatischen Frauen. Allem Anschein nach sollen noch mehr asiatischen Frauen verschifft werden. Charlie (David Krumholtz) gelingt es mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsmatrix den Aufenthaltsort der Frauen zu errechnen. Doch schafft es das FBI rechtzeitig die Frauen zu befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: J. David Harden Kamera: Bing Sokolsky, Ron Garcia Musik: Charlie Clouser

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 262 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 142 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 142 Min.