Animal Planet 23:55 bis 00:40 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Fleischfresser USA 2010 Würmer, die sich durch menschliche Organe fressen? Rudy Weisskopf und seine Frau Angela hatten nie zuvor von solchen Parasiten gehört. Kein Wunder, dass das Ehepaar von der Diagnose völlig schockiert ist. Die Krankheit, an der beide leiden, heißt im Fachjargon "Gnathostomiasis", und ist äußerst gefährlich. Gelangen die Schmarotzer ins Nervensystem, können Lähmungen oder sogar der Tod eintreten. Aufgrund des hohen Risikos empfiehlt der Arzt eine Behandlung mit Albendazol, obwohl dieser Wirkstoff unangenehme Nebenwirkungen hat: Nach der Anwendung treten die Würmer manchmal die Flucht nach vorne an und bohren sich durch die Haut wieder nach draußen. Originaltitel: Monsters Inside Me