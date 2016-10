Animal Planet 15:45 bis 16:30 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Auf Kollisionskurs USA 2009 Merken Die internationale Walfangkommission IWC duldet, dass Nebenprodukte der im Namen der Wissenschaft erlegten Wale auf dem freien Markt verkauft werden. Das kostbare Fleisch eines frisch erlegten Meeressäugers, das die japanische "Yushin Maru 3" im Wasser hinter sich her zieht, steht jedoch kurz davor zu verderben. - Und das würde ein Minus von rund 70.000 Euro für die Flotte bedeuten. Kein Wunder, dass die Walfänger alles daran setzen, das tote Tier so schnell wie möglich zum Fabrikschiff zu schleppen. Kapitän Watson und seine Umwelt-Aktivisten versuchen die Aktion zu vereiteln und mit Hilfe eines riskanten Wendemanövers das Kabel zwischen Fangboot und Kadaver zu kappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars