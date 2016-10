Kinowelt 21:40 bis 23:05 Horrorfilm Der letzte Exorzismus: The Next Chapter USA, F 2013 Nach einer Vorlage von Damien Chazelle 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als einzige Überlebende des grauenvollen Exorzismus-Rituals ist Nell Sweezer noch immer tief traumatisiert. Die Ereignisse der letzten Monate scheinen komplett aus ihrem Gedächtnis gelöscht und doch weiß sie, dass etwas abgrundtief Böses von ihr Besitz ergriffen hat. Geplagt von schrecklichen Albträumen versucht Nell ein neues Leben zu starten und tatsächlich findet sie bald neue Freunde. Bis die Vergangenheut sie mit ungemeiner Kraft wieder einholt. Das Böse schreibt ein neues Kapitel. In der direkten Fortsetzung des Überraschungs-Hits "Der letzte Exorzismus" beschwört das Dunkle die Hölle auf Erden. Produziert von Horror-Ikone Eli Roth ("Cabin Fever", "Hostel"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Bell (Nell) Julia Garner (Gwen) Spencer Treat Clark (Chris) Louis Herthum (Louis) David Jensen (Calder) Tarra Riggs (Cecile) Muse Watson (Frank Merle) Originaltitel: The Last Exorcism Part II Regie: Ed Gass-Donnelly Drehbuch: Damien Chazelle, Ed Gass-Donnelly Kamera: Brendan Steacy Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 16