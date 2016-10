Kinowelt 16:20 bis 18:35 Abenteuerfilm Dschingis Khan J 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dschingis Khan, der Mann, der das größte Imperium der Geschichte aufbaute. Man nannte ihn: den "Blauen Wolf"! Dies ist die Geschichte von Temujin, dem Mann, der Dschingis Khan wurde. Temujin wächst als Häuptlingssohn auf, doch in seinen Adern fließt das Blut eines verfeindeten Stammes! Als sein Vater vom Stamm der Tataren ermordet wird, wendet sich sein Clan gegen ihn und verstößt ihn. Doch Temujin weiß sich zu wehren und gründet einen eigenen Clan. Von hier aus startet er unzählige Kriege und Intrigen, unterwirft ganze Völker - niemand kann ihn aufhalten. Doch die schlimmsten Kämpfe stehen ihm noch bevor: Die Unterwerfung Chinas und der Streit mit einem alten Feind um eine Frau... Dieses aufwändig produzierte Action-Epos über den Khan der Mongolen wurde mit einem Budget von 30 Millionen US-Dollar in Szene gesetzt, mit faszinierenden Bildern und einzigartigen Kampfsequenzen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Takashi Sorimachi (Dschingis Khan) Rei Kikukawa (Bolte) Mayumi Wakamura (Hoelun) Ken'ichi Matsuyama (Jochi) Yoshihiko Hakamada (Khasar) Eugene Nomura (Borchu) Ara (Kulan) Originaltitel: Aoki Ôkami: chi hate umi tsukiru made Regie: Shin'ichirô Sawai Drehbuch: Takehiro Nakajima, Shoichi Maruyama Kamera: Yonezô Maeda Musik: Tarô Iwashiro Altersempfehlung: ab 16