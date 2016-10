Kinowelt 06:30 bis 08:10 Drama Matching Jack AUS 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine glückliche Ehe, ein wundervolles Kind: Marissa und David könnten nicht glücklicher sein. Umso größer ist der Schock, als sie erfahren, dass ihr Sohn Jack an Leukämie leidet. Als Marissa zur gleichen Zeit auch noch hört, dass David eine Affäre mit einer anderen Frau hat, bricht ihre Welt völlig zusammen. Doch sie beschließt, um das Leben ihres einzigen Kindes zu kämpfen. Im Krankenhaus lernt sie Connor kennen, dessen Sohn Finn ebenfalls an Leukämie erkrankt ist. Marissa lässt sich vom Optimismus und der Stärke Connors mitreißen und findet in ihm einen verständnisvollen Freund. Als die Ärzte in Aussicht stellen, Jack retten zu können, falls Marissa eine passende Rückenmarkspende finden würde, kommt ihr eine ungewöhnliche Idee: Was ist mit Davids früheren Affären? Könnte es irgendwo vielleicht noch einen Halbbruder oder eine Halbschwester von Jack geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacinda Barrett (Marissa) James Nesbitt (Connor) Tom Russell (Jack) Kodi Smit-McPhee (Finn) Richard Roxburgh (David) Yvonne Strahovski (Veronica) Colin Friels (Professor Nelson) Originaltitel: Matching Jack Regie: Nadia Tass Drehbuch: Lynne Renew, David Parker Kamera: David Parker Musik: Paul Grabowsky Altersempfehlung: ab 12

