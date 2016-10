TNT Film 03:50 bis 06:00 Western Pat Garrett jagt Billy the Kid USA 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken Billy the Kid und Pat Garrett waren früher die besten Freunde, als sie beide im Wilden Westen auf ihren Pferden unterwegs waren, doch die Situation hat sich geändert, seit Garrett Sheriff in Lincoln County ist. Als Billy the Kid seine alte Bande zusammenstellt und Vieh von Rancher Chisum stiehlt, wird ein Kopfgeld auf Billy ausgesetzt und Sheriff Garrett soll seinen alten Freund ergreifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Coburn (Pat Garrett) Kris Kristofferson ("Billy the Kid") Richard Jaeckel (Sheriff Kip McKinney) Katy Jurado (Mrs. Baker) Bob Dylan (Alias) Jason Robards (Gouverneur Lew Wallace) Chill Wills (Lemuel) Originaltitel: Pat Garrett & Billy the Kid Regie: Sam Peckinpah Drehbuch: Rudolph Wurlitzer Kamera: John Coquillon Musik: Bob Dylan Altersempfehlung: ab 16

