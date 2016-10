FOX 19:25 bis 20:15 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Ehre der SEALs USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Mord an einem Geheimdienstoffizier der Navy ruft den NCIS auf den Plan: Die Spur führt zu einem Team von Navy-SEALs, die sich gerade auf eine riskante Geiselbefreiung vorbereiten. Als ehemaliger SEAL soll Sam Hanna das Vertrauen der Soldaten gewinnen und herausfinden, wer von ihnen in die Tat verwickelt ist. Sam ist sich bewusst, dass er durch seine Ermittlungen den Erfolg der bevorstehenden Befreiungsaktion gefährden kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate "Doc" Getz) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Frank Military Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson