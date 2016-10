FOX 13:40 bis 14:45 Actionserie Undercover Gnadenlos BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Schlinge um Jaros Hals zieht sich immer weiter zu. Popov weiß genau, dass er ein riskantes Spiel treibt, wenn er Jaro zu früh vor Gericht bringt. Aber auch für ihn selbst wird die Situation immer gefährlicher. Neshev ahnt, dass er seine Hand über Martin hält und Neshev war Zeuge des Mordes von Martin an Mironov und will ihn dafür vor Gericht sehen. Jaro muss noch einige finanzielle Transaktionen durchführen und will sich danach ins Ausland absetzen. Das will Martin mit allen Mitteln verhindern und er hinterlässt in Jaros Haus fingierte Beweise. Die führen zur Verhaftung von Jaro, den beiden Zwillingen und Hantel. Aber noch ist immer nicht klar, ob die Indizien für eine Verurteilung von Jaro und seinen Leuten ausreichend sind. Rossen opfert sich in einer letzten verzweifelten Aktion für Jaro, aber er kann damit nicht verhindern, dass die Dinge ihren Lauf nehmen. Vor dem Sondergericht wird das Urteil gegen Jaro gefällt. Das ist nur möglich, weil Martin als anonymer Zeuge aussagt. Aufgrund dieser Aussage wird Jaro zu insgesamt über 30 Jahren Gefängnis verurteilt, auch wenn ihm die ihm zur Last gelegten Morde nicht nachgewiesen werden können. Die Zwillinge und Haar müssen ebenfalls für längere Zeit ins Gefängnis. Doch der Preis für diesen Einsatz ist hoch: Neshev verhaftet Martin wegen Mordes. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Michal Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Milena Nikolova (Adriana) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bozhinov Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov, Aleksandar Chobanov, Vania Nikolova, Aleksandar Spasov Kamera: Nenad Boroevich Altersempfehlung: ab 16