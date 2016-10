FOX 11:50 bis 12:40 SciFi-Serie Doctor Who Dunkles Wasser GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In der mysteriösen Welt der Nethersphere wurden Pläne geschmiedet. Missy ist kurz davor, dem Doktor zu begegnen, und eine unmögliche Entscheidung bahnt sich an. Die düstere Organisation, die nur als 3W bekannt ist, verspricht "Der Tod ist kein Ende" - aber, wie der Doktor und Clara bald feststellen, werden sie sich wünschen, dass er es wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Samuel Anderson (Danny) Michelle Gomez (Missy) Joan Blackham (Woman) Sheila Reid (Gran) Chris Addison (Seb) Originaltitel: Doctor Who Regie: Rachel Talalay Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Rory Taylor Altersempfehlung: ab 12