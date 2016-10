FOX 05:45 bis 06:30 Krimiserie Navy CIS Das letzte Lebewohl USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem leerstehenden Restaurant wird die Leiche eines Seemanns gefunden. Zunächst scheint alles auf eine Drogen-Überdosis hinzuweisen, aber dann tauchen Beweise auf, die eindeutig auf einen Mord schließen lassen. Tony ermittelt in diesem Fall zusammen mit einem örtlichen Polizisten. Dabei stellt sich heraus, dass dieser eine Verbindung zu Tonys Freundin Jeanne hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16