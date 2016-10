puls 4 22:25 bis 00:40 Komödie Der Prinz aus Zamunda USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Prinz Akeem flieht auf der Suche nach der Traumfrau vom heimischen Zamunda in den New Yorker Stadtteil Queens. Mit seinem Vetter Semmi gibt er sich als armer Student aus und beginnt die Brautschau in Bars und Dicotheken. Schließlich verliebt er sich in die Tochter eines Hamburger-Braters, deretwegen er einen Job im Schnellimbiß annimmt. Mitten ins Liebeswerben des Prinzen stoßen urplötzlich dessen Eltern, die sich auf den Weg gemacht haben, um herauszufinden, wofür der Sprößling plötzlich Unmengen von Geld ausgibt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Eddie Murphy (Prince Akeem / Clarence / Randy Watson / Saul) Arsenio Hall (Semmi / Extremely Ugly Girl / Morris / Reverend Brown) James Earl Jones (King Jaffe Joffer) John Amos (Cleo McDowell) Madge Sinclair (Queen Aoleon) Shari Headley (Lisa McDowell) Paul Bates (Oha) Originaltitel: Coming to America Regie: John Landis Drehbuch: Barry W. Blaustein, David Sheffield, Barry W. Blaustein, David Sheffield, Eddie Murphy Kamera: Woody Omens Musik: Nile Rodgers Altersempfehlung: ab 12

