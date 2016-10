Rhein-Neckar 19:45 bis 20:00 Sport Deutsche Meisterschaft der Sportholzfäller Merken Nach zwei kräftezehrenden Ausscheidungswettkämpfen stehen die zehn besten Sportholzfäller des Landes fest und kämpfen am 13. August in Winterberg um den deutschen Meistertitel. Neben dem wichtigsten nationalen Titel der STIHL TIMBERSPORTS® Series geht es am Winterberger Sahnehang außerdem darum, wer sich das begehrte Ticket für die Weltmeisterschaft sichert. Benjamin Heinrich berichet aus Winterberg und beobachtet einen Teilnehmer aus unserer Region. In Google-Kalender eintragen