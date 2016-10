Tele 5 23:56 bis 01:35 Actionfilm Ballistic: Ecks vs. Sever USA, D 2002 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit er vor sieben Jahren bei einer Autoexplosion seine Frau verlor, hat der ehemalige FBI-Agent Ecks (Antonio Banderas) keinen Auftrag mehr für Vater Staat ausgeführt. Jetzt lockt ihn die Aussicht auf neue Informationen über jenes Unglück zurück in den Dienst: Es gilt, den HighTech-Terroristen Robert Gant (Gregg Henry) auszuspionieren. Zu seiner Überraschung stellt Ecks dabei fest, dass seine Frau vielleicht doch nicht so tot ist, wie er dachte. Außerdem kommt ihm eine geheimnisvolle Killerin (Lucy Liu) in die Quere, die es ebenfalls auf Gant abgesehen hat.

Regisseur Wych Kaosayananda aka. Kaos zeigt in seinem Hollywood-Debüt, dass er nicht schlechter Studiokulissen abfackeln kann als eingeborene Actionfilmer, und Antonio Banderas liefert sich mit Charlies Engel Lucy Liu ein reizvolles Killer-Duell. Schauspieler: Antonio Banderas (Jeremiah Ecks) Lucy Liu (Sever) Gregg Henry (Robert Gant / Clark) Ray Park (A. J. Ross) Talisa Soto (Vinn / Rayne) Miguel Sandoval (Julio Martin) Terry Chen (Harry) Originaltitel: Ballistic: Ecks vs. Sever Regie: Wych Kaosayananda Drehbuch: Alan B. McElroy Kamera: Julio Macat Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 16