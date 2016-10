Anixe HD 02:50 bis 03:35 Magazin So schmeckt die Welt Mediterran D 2016 Merken Kommen Sie mit an Board auf der Epic und reisen Sie mit uns durch das Mittelmeer. Von Barcelona in Spanien, über Neapel in Italien, hinzu nach Frankreich machen wir Zwischenstops um einige Leckereien zu bestaunen und zu genießen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Volker G. Schmitz Originaltitel: So schmeckt die Welt

