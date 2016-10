Anixe HD 04:35 bis 04:54 Reportage ANIXE auf Reisen Queensland D Merken Ans andere Ende der Welt geht es in einer traumhaften Reise mit ANIXE. Dieses Mal führt der Weg direkt nach Queensland. Im 2. größten Bundesstaat Australiens gibt es so einiges zu entdecken. Neben der beeindruckenden Natur kann man auch ein unvergessliches Schauspiel durch Buckelwale an der australischen Ostküste erleben. Das kristallklare Wasser an den Stränden der Bucht auf Fraser Island bietet sich gleich an zum Schwimmen und lädt zum Entspannen ein. Aber auch mit einem Kleinflugzeug kann man Queensland erblicken und deren großen Süßwasserseen auf der Insel Fraser Island, die ebenso auf dem Programm der Tour steht. In den Wildgehegen von Hervey Bay werden süße Koalas auf dem Arm gehalten und Kängurus beim grasen beobachtet. Sogar Krokodile findet man hier vor. Auch die Spuren des Goldrauschs vor rund einhundert Jahren werden in Townsville auf der Tour näher kennengelernt. Besonders im Zug zwischen Brisbane und Crains zieht einzigartige Landschaft an sich vorbei. Auch Rafting in der Nähe von Crains steht auf dem Reiseprogramm - eine willkommene nasse Abwechslung im warmen Australien. Beim Schnorcheln am Great Barrier Reef kommt man der dortigen Unterwasserlandschaft und exotischen Fischwelt besonders nah. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: ANIXE auf Reisen