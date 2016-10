Das Erste 11:30 bis 12:00 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Die neue Chefin D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Personalwechsel im Berliner Tierpark. Die neue Revierchefin bei den Bären und kleinen Raubtieren wird bereits ungeduldig erwartet: Barbara Lächert. Sie hat den Aufgabenbereich des ehemaligen Reviertierpflegers Michael Horn übernommen und ist jetzt verantwortlich für unzählige Gehege, die über den riesigen Landschaftsgarten verteilt sind. Ihr erster Tag führt sie zu den Eisbären, Katzenbären, Tüpfelhyänen und Malaienbären. Die weiten Wege kann sie am besten mit dem Fahrrad zurücklegen. Besonders intensiv und liebevoll kümmert sich auch Tierpflegerin Angelika Berkling um einen ihrer Raubtiersprösslinge: das Pumamädchen Missoula. Sie ist nach 22 Jahren das erste Pumakind, das im Tierpark geboren wurde. Flaschenkind Missoula ist vier Monate alt und soll nun von den benachbarten Javaleoparden Sri Kandi und Arjuna Katzenbenehmen lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.