Das Erste 11:30 bis 12:00 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Spielen D 2014 Stereo Untertitel HDTV Das Zusammenleben bei den Erdferkeln im Nachttierhaus gestaltet sich nicht ganz so einfach: Die Jungtiere sind mittlerweile zu groß geworden für die Schlafhöhlen im Schaugehege. Deshalb müssen die Erdferkelgeschwister Püppi und Karl-Heinz jeden Tag zweimal umziehen. Ein mühsames Unterfangen für Tierpfleger und Tiere, denn Püppi und Karl-Heinz sind neugierig, verspielt und manchmal auch störrisch. Zur täglichen Routine der Pfleger im Elefantenhaus gehört es, bei den Dickhäutern regelmäßig verschiedene Kommandos abzufragen und sie mit dem Wasserschlauch abzuspritzen. Dadurch sollen vor allem die beiden Jungtiere Pantha und Bogor frühzeitig an den menschlichen Kontakt gewöhnt werden. Die beiden Elefantenkinder tollen schon ziemlich wild mit ihren älteren Geschwistern Thuza und Dimas auf der Außenanlage herum. Sie genießen die Körperpflege. Nur beim Baden ist Elefanten-Mädchen Pantha noch nicht ganz so mutig wie ihr Halbbruder Bogor - Eine Abwechslung wartet auf Gorillamann Ivo. Er hat heute Klickertraining und zeigt dabei, dass er ein ausgesprochen gelehriger Gorilla ist.