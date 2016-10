WDR 14:00 bis 14:30 Magazin Servicezeit Reportage 2 für 300 - mit Tamina Kallert in Berlin D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken "Dickes B", "Arm aber sexy", "die spannendste Metropole Europas" - fast jeder hat zu Berlin eine Meinung und ein festes Bild. Aber wie verändert sich der Blick auf die deutsche Hauptstadt, wenn man sich mit knappem Budget auf die Suche nach den spannendsten Ecken der Stadt macht? Dieser Frage gehen Moderatorin Tamina Kallert und ihr Kameramann Uwe Irnsinger in "2 für 300" nach. Der Name ist Konzept: Zwei Menschen, zwei Tage und eine Reisekasse von 300 Euro inklusive Übernachtung - das muss reichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert, Uwe Irnsinger Originaltitel: Servicezeit Reportage