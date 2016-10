RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Outfits für die Fashion Week D 2016 16:9 HDTV Merken Eine Autopanne bringt Sophias Tag durcheinander, später packt sie ihren Koffer für die Fashion Week in Berlin. Ob ihre Outfits gut durchdacht sind? Bei Roxi ist Familientag angesagt, sie zeigt uns, wie schön es am Bodensee ist. Von Lina gibt es noch nicht gezeigte Highlights aus Kuba und Luisa arbeitet weiter fleißig an ihrem Brand Marketing in Australien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

