RTL2You 12:35 bis 13:00 Trickserie One Piece Das Schiff in den Bergen J 2002 Stereo Merken Ruffy und seine Truppe gehen vor einer kleinen Insel an Land. Auf der Suche nach Nahrung geraten sie in eine angriffslustige Ziegenherde. Diese hört glücklicherweise auf einen alten Einsiedler namens Zeny. Chopper meint, dass der Mann sehr krank ist und sicher bald sterben wird. Unterdessen erkundet Ruffy die Insel und macht eine interessante Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece