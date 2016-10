RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Namis Traum J 2002 Stereo Merken Während die Flying Lamb ruhig dahin segelt, fischen die Freunde aus dem Wasser eine große Seeschnecke, aus der ein Verkäufer springt. Er will der Crew alles Mögliche andrehen, aber erfolgreich ist er nur bei Nami, die unbedingt Papier kaufen will, um ihre Seekarten darauf zu zeichnen. Um es bezahlen zu können, will er Ruffy der Marine übergeben und die ausgesetzte Belohnung kassieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece