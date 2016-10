BR Fernsehen 23:35 bis 00:20 Kabarett Kabarett aus Franken D 2016 Stereo Live TV Merken Mit rasanten Stand-up-Nummern, immer am Puls der Zeit, mit bissiger Ironie, schräg, intelligent, anspruchsvoll und mit jeder Menge Zwerchfell-Attacken, so präsentiert sich auch diese Ausgabe von "Kabarett aus Franken". Ingo Appelt hat eine illustre Schar Kabarett-Kollegen eingeladen, die keine Chance auslassen, ihr Publikum wortgewandt und intelligent zum Lachen zu bringen. Seine Gäste sind diesmal: Helmut Schleich, eine der markantesten Größen in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft, nimmt seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit und führt ganz nebenbei die ergötzlichen Absurditäten des Alltags vor Augen. Simone Solga, die sächsische Ich-AG, überwältigt mit Anspruch und Intelligenz, mit Unverschämtheit und Frechheit. Sie führt den Politikzirkus am straffen Zügel vor und verpasst ihm ein scharfkantiges Zaumzeug. Alfred Dorfer, einer der bekanntesten Kabarettisten Österreichs, paart Gedankenschärfe mit Formulierkunst, kombiniert Bissigkeit mit Humor und garniert Charisma mit einem kräftigen Schuss Genialität. Bernd Regenauer nimmt mit unverfrorener Direktheit augenzwinkernd die fränkische Mentalität auf die Schippe. Und natürlich zieht auch Moderator Ingo Appelt vom Leder und kalauert über die großen und kleinen Tücken des Alltags. Und wie jedes Mal, meldet sich der "Internet-Bembers" aus den Weiten des World Wide Web. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Appelt Gäste: Gäste: Helmut Schleich (Kabarettist), Simone Solga (Schauspielerin), Alfred Dorfer (Kabarettist), Bernd Regenauer (Kabarettist und Autor) Originaltitel: Kabarett aus Franken