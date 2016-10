RTL 9 20:40 bis 22:30 Sonstiges Mauvais piège USA, D 2002 Nach einer Novelle von Greg Iles 20 40 60 80 100 Merken Karen et Will Jennings ont tout pour être heureux. Elle, styliste renommée et lui, un médecin anesthésiste réputé. Abby, leur adorable petite fille, complète cet idyllique tableau familial. Pour Joe, Cheryl et Marvin, les Jennings sont une proie idéale. Leur plan est au point, ils l'ont déjà expérimenté quatre fois auparavant. Ils enlèveront Abby; Marvin ira la cacher quelque part, Joe s'occupera de Karen tandis que Cheryl surveillera Will. Cette opération ne durera que 24 heures... Les trois ravisseurs disparaîtront avec l'argent et la petite famille sera de nouveau au complet, sans jamais porter plainte de peur que le cauchemar ne se reproduise. Pourtant, Joe ignore deux petites choses : Abby est une asthmatique chronique et toute crise peut lui être fatale, et ni Karen ni Will ne sont décidés à se laisser faire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlize Theron (Karen) Courtney Love (Cheryl) Stuart Townsend (Will) Kevin Bacon (Hickey) Pruitt Taylor Vince (Marvin) Dakota Fanning (Abby Jennings) Steve Rankin (Hank Ferris) Originaltitel: Trapped Regie: Luis Mandoki Drehbuch: Greg Iles Musik: John Ottman Altersempfehlung: ab 16