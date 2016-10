Niederlande 2 19:10 bis 19:45 Sonstiges Nederland Zingt Franeker NL 2016 HDTV Merken Een uitzending vanuit de Martinikerk in Franeker. De Martinikerk is de enige middeleeuwse kerk in Friesland met een kooromgang. De kerk uit de 15e eeuw was oorspronkelijk gewijd aan Martinus. De pseudobasiliek heeft dertig pilaren tussen het middenschip en de zijbeuken en twaalf pilaren rond het koor. Aan deze opname werkt een uniek Samengesteld Projectkoor o.l.v. Harold Schonewille mee. Meewerkende musici zijn o.a. soliste Elise Mannah, pianist Jan Willem van Delft en organist Minne Veldman. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nederland zingt