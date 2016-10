RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence La Flamme Intérieure D 2008 Merken Une télévision implose dans un appartement alors que la propriétaire écoute son walkman en faisait du stepper. Elle ne s'aperçoit de rien jusqu'au moment où elle se retrouve prisonnière des flammes. Pendant ce temps, au services des urgences, Martin ne supporte plus de voir Ingo prendre de l'assurance dans son nouveau travail de chef de service, et Steffi continue à se perdre dans la confusion de ses sentiments pour Martin et Florian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Raaf (Martin Carstens) Joséphine Thiel (Stefanie "Steffi" Felten) Dominic Saleh-Zaki (Florian Carstens) Gernot Schmidt (Ingo Bender) Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Bernd Lemke, Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Paul Becker, Sabine Leipert, Julia Neumann, T Musik: Samir Kadribasic