RTL 9 15:40 bis 16:25 Krimiserie Mick Brisgau La bombe humaine D 2013 Merken Un homme, portant une mallette, s'assoit dans un arrêt de bus. Il compose un numéro sur son téléphone, la mallette explose et lui avec. L'état d'alerte est aussitôt déclenché, les autorités pensant à un attentat terroriste. Mick, qui se repenche sur son passé et commence à recontacter ses anciennes relations, ne croit pas en l'hypothèse de l'attentat et se lance dans l'enquête. Le BKA, autorité compétente en matière de terrorisme investit le commissariat et ne souhaite pas que de vulgaires policiers colleurs de PV viennent entraver leurs investigations. C'est sans compter sur la ténacité de Mick, qui aura finalement le dernier mot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Proschat Madani (Tanya Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Floriane Daniel (Lisa Brisgau) Tatjana Clasing (Uschi) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Sven Böttcher, Robert Dannenberg, Richard Kropf, Stefan Scheich Musik: Thomas Klemm