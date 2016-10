RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence Père ou fils D 2008 Merken Un jeune laveur de carreaux drague une employée de bureau à sa fenêtre. Mais la nacelle se détache et il se retrouve suspendu dans le vide. Steffi et Martin sont heureux de se retrouver. Steffi explique à Judith que Martin est l'homme de sa vie et qu'elle a fait une erreur en laissant Florian l'embrasser. Le Dr Dreisen est curieusement guillerette et aimable, ce qui laisse son équipe pour le moins perplexe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Oliver Hohengarten, Sabine Leipert, Bernd Lemke, Carmen Na Musik: Samir Kadribasic