RTL 9 16:15 bis 17:55 Sonstiges L'amour aux deux visages USA 2009 Merken Jane Alexander a refait sa vie avec Tom O'Donnell, un financier qu'elle connaît depuis vingt ans et qui gère ses affaires. Elle a été élevée par sa tante, Gertrude Mac Cabe, une vieille dame autoritaire et fortunée qui vit à San Jose, à deux cents kilomètres de chez elle et qui refuse catégoriquement d'aller s'installer chez sa nièce. Gertrude est sauvagement assassinée et la vie de Jane bascule lorsqu'un brillant enquêteur affirme que l'assassin n'est autre que son compagnon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ally Sheedy (Jane) Meat Loaf (Detective Morris) Nia Peeples (Evelyn) Eileen Grubba (Margaret) Jon Polito (Detective Romer) Andrew Patrick Ralston (District Attorney Adam Mcarthur) Jimmy Bridges (Officer Cahill) Originaltitel: Citizen Jane Regie: Armand Mastroianni Drehbuch: James Dalessandro Musik: Rob Mounsey