RTL 9 13:00 bis 14:35 Sonstiges Une femme piégée USA 2009 Merken Sarah vient de perdre son mari, Eddie, un policier abattu par un de ses collègues dans de mystérieuses circonstances. En rentrant chez elle, elle découvre que sa fille, Kimmy, a disparu. En partant à sa recherche, Sarah est contactée par le service d'assistance routière auquel son mari était abonné. Très vite, la jeune femme se rend compte que sa fille a été enlevée. Le ravisseur de Kimmy exige que Sarah retrouve un dénommé Paulo Farina, un témoin placé sous protection policière et mis au secret. Le kidnappeur se sert du service d'assistance routière pour surveiller ses moindres faits et gestes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meredith Monroe (Sara Crane) Brian Dietzen (Sheldon Wilkes) Lochlyn Munro (Detective Jack Irons) Brian Krause (Edward Crane) Brittany Renee Finamore (Kimmy Crane) Miriam Flynn (Priscella) Richard Riehle (Toley) Originaltitel: Nowhere to Hide Regie: John Murlowski Drehbuch: Kraig Wenman Musik: Deddy Tzur, Daniel Alcheh