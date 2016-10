RTL 9 14:40 bis 15:30 Krimiserie Mick Brisgau La chasse est ouverte D 2013 Merken Un chauffeur de taxi vient d'être tué d'une balle dans la tête. Crime crapuleux - Le mobile importe moins que l'arme du crime : il s'agit de celle qui a plongé Mick Brisgau dans le coma 25 ans plus tôt. Mick, qui a donné sa démission, va pourtant mener l'enquête. Secondé dans ses recherches par Andreas et celui qui le remplace dorénavant au sein du commissariat : Lammerich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Daniel Zillmann (Volker Lammerich) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Robert Dannenberg, Richard Kropf, Stefan Scheich Kamera: Moritz Anton Musik: Thomas Klemm