RTL 9 13:00 bis 14:40 Sonstiges Une soeur dangereuse CDN 2007 Condamnée à tort pour le meurtre de son mari qui la trompait et la maltraitait, June sort de prison après huit ans. Elle se réjouit de retrouver son petit garçon, Sammy, et sa soeur, Claire, qui l'héberge. Elle décide de mener une enquête pour prouver son innocence. Mais sa soeur, machiavélique, va tout mettre en oeuvre, avec son amant, pour l'en empêcher, car elle risque de découvrir la vérité... June a recours à un détective privé pour découvrir le vrai coupable. Aidée par une ancienne codétenue, Charlie, elle va enfin parvenir à ses fins. Schauspieler: Lisa Donovan (June Baldwin) Susan Walters (Claire) Lisa Langlois (Diane Desalvo) Claire Brosseau (Charlie) Sophie Gendron (Karen) Ken Robinson (Ken) Donovan Reiter (Tony) Originaltitel: Framed for Murder Regie: Douglas Jackson Drehbuch: Christine Conradt, Richard Dana Smith Musik: Steve Gurevitch