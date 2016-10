RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence Amour et antivol D 2008 Merken Deux enfants se retrouvent pris au piège d'un cabanon en feu en pleine forêt. Par chance, Peter et son hélicoptère n'étaient pas loin et il donne très vite l'alerte. Cette situation lui rappelle un vieux traumatisme, qui est peut-être à l'origine de ses mystérieux vertiges. Pendant ce temps, Nicole se retrouve dans une posture assez inconfortable après s'être coincé pour des raisons pratiques un antivol autour de la poitrine pendant une balade à vélo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simona Brokmann (Rita Brandt) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Hagen Haas, Oliver Hohengarten, Sabine Leipert, Bernd Lemk Musik: Samir Kadribasic