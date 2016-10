RTL 9 23:00 bis 01:00 Sonstiges BELLATOR 2016 F 2015 Merken Après la victoire de Cheick Kongo lors de Bellator 161, c'est au tour du franco-japonais Hisaki Kato de s'illustrer sans la catégorie poids-moyen pour le Bellator 162 qui se tiendra dans l'enceinte du FedEx Forum, situé à Memphis dans le Tennessee. Pour son troisième combat au sein de la célèbre organisation, Kato sera opposé à l'Américain A.J. Matthews, qui enregistre 8 victoires pour 5 défaites. Après un début tonitruant et un KO mémorable sur Joe Schilling, Hisaki Kato tentera de faire oublier sa défaite face à Melvin Manheof lors de son dernier combat. Retrouvez également en main event : Alexander Shlemenko contre Rendall Grove, Josh Appelt contre Bobby Lashley et Ryan Couture contre Goiti Yamauchi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bellator