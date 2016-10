RTL 9 14:25 bis 16:25 Sonstiges Save the Last Dance USA 2001 20 40 60 80 100 Merken Sara est une jeune provinciale qui rêve de devenir danseuse étoile. Elle s'entraîne jour après jour dans le but d'intégrer la prestigieuse École Julliard. Malheureusement son grand rêve s'effondre avec le décès prématuré de sa mère, alors qu'elle entre en scène pour sa première épreuve. Recueillie à Chicago par son père, un musicien sans le sou qu'elle connaît à peine, Sara plonge dans un univers dont elle ne comprend pas les codes. Seule lycéenne blanche dans sa classe, elle se sent rejetée jusqu'au jour où elle sympathise avec une de ses camarades de lycée, Chenille et avec son frère Derek. Derek est un jeune étudiant brillant, mais il est surtout la star de la piste de danse du club Hip-Hop local. Leur rencontre est le choc de deux cultures, le mariage improbable de deux musiques que tout paraît opposer. Pourtant ils tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre. Mais plus les liens entre Sara et Derek se resserrent, plus leurs familles et leurs amis respectifs tentent de les séparer. Sara et Derek devront tout entreprendre pour ne pas perdre leurs rêves... et vivre leur amour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stiles (Sara) Sean Patrick Thomas (Derek) Fredo Starr (Malakai) Kerry Washington (Chenille) Fredro Starr (Malakai) Terry Kinney (Roy) Bianca Lawson (Nikki) Originaltitel: Save the Last Dance Regie: Thomas Carter Drehbuch: Duane Adler, Cheryl Edwards Musik: Mark Isham