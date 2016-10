RTL 9 04:45 bis 05:10 Sonstiges 112 Unité d'urgence La Dream Team en danger D 2008 Merken Un groupe de jeunes rockers rentre d'un concert et, après une nuit blanche, emprunte l'autoroute avec leur van. Le conducteur montre très vite des signes de fatigue et il finit par s'endormir au volant. L'accident est inévitable. Pendant ce temps, aux services des urgences, la tempête médiatique qui entoure l'exaction commise par Florian continue de battre son plein et de déchaîner les passions. Driesen, qui voit là une occasion de faire le ménage à sa façon dans son unité, va prendre des décisions radicales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Mariam Kurth (Nicole Held) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic